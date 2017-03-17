Буров: Я не слился в одном порыве с защитниками Исаакия

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил, что выступление его представителя в суде по Исаакию нельзя назвать демаршем. Днем 16 марта юрист музея отозвал документ о согласии музея на передачу его Русской православной церкви.

Читайте также:

«Исаакиевские» суды: иски тают на глазах

«Это не демарш. Я не слился в одном порыве с защитниками музея. Я по-прежнему подчиняюсь руководителю - комитету по культуре, я выполняю его распоряжения, а также хочу, чтобы все было законно. Это не мой бизнес, чтобы взять и просто его кому-то передать», - цитирует Бурова «Фонтанка.ру».

Директор музея также добавил, что его в последнее время часто спрашивают о том, придет ли он на митинг 18 марта на Марсово поле, где будут защищать музей. «Я отвечаю, что приду, если буду свободным человеком, но пока я директор, я не могу этого сделать», - резюмировал Буров.

Вчера, 16 марта, Смольнинский районный суд Петербурга отказал в рассмотрении по существу иска против распоряжения Смольного о передаче Исаакия РПЦ. Директор музея Николай Буров заявил о своем несогласии с передачей храма в ведение РПЦ. Свою позицию он передал суду через юриста.

Представитель музея Никодим Сидоров заявил на заседании суда, что выступает на стороне истцов, а не КИО, и донес позицию руководства музея. «Распоряжение нарушает права нашего учреждения, если будет принято решение о передаче здания церкви. Например, более шестидесяти предметов являются неотъемлемой частью собора и музейного фонда. Это предметы показа и неразрывно связаны со зданием, их изымать невозможно. Передача собора означает ликвидацию учреждения», - заявил он.

Представитель Бурова подчеркнул, что в будущем музей планирует обращаться в суд и оспаривать передачу собора церкви. По его словам, несогласие с планом мероприятий о переезде музея укрепилось после совещания в Смольном 14 марта, на котором, как объявил представитель ГМП, «устным распоряжением срок переезда сокращен до месяца», что физически невозможно.

Сидоров также предъявил суду документ, согласно которому было «устное распоряжение» о переезде музея из здания собора к середине апреля 2017 года, то есть к Пасхе. В письме к Смольному Буров также заявляет о своем несогласии с планом переезда и отзыве своего заявления из КИО, из которого следует, что музей согласен на передачу собора церкви.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. После этого в Петербурге начались "волнения": прошли митинги как "за" передачу Исаакия, так и "против".

В понедельник, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.