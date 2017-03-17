В Петербурге 17 марта днем ожидаются дожди и южный ветер до 18 м/с. Температура воздуха днем от двух до четырех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода, днем мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Атмосферное давление будет понижаться", - говорится в сообщении ведомства.

Штормовой ветер, согласно прогнозу, будет лишь с 9 до 12 часов. Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах в утренние часы. Восход солнца был в 07:11, закат будет в 19:05. После заката дожди продолжатся, зато ветер стихнет до 6 м/с.