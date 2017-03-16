В Петербурге 16 апреля пройдет «День добрых писем ветеранам» - каждый желающий сможет написать пару теплых строк и поздравить ветеранов с Днем Победы.

Получить бесплатную открытку и адрес фронтовика можно будет в магазинах благотворительной сети «Спасибо!», которые располагаются в центре Северной столицы.

В прошлый раз акция «День добрых писем» прошла в Петербурге в декабре 2016 года, тогда каждый желающий мог поздравить с Новым годом тех, кто находится в доме престарелых, и других людей, которым чрезвычайно нужна поддержка.

Когда: 16 апреля с 12 до 18 часов

Где: магазины благотворительной сети «Спасибо!»:

Гороховая улица, дом 50/79;

Ковенский переулок, дом 23;

8-я линия Васильевского острова, дом 55;

Чкаловский проспект, дом 5.

Стоимость: бесплатно