«Почта России» выпустила марку с Михайловским замком

«Почта России» в рамках выпуска по программе «Европа» выпустила марку с изображением Михайловского замка. Об этом сообщается на официальном сайте почты.

Читайте также:

На «Зенит-арене» торжественно погасили марку, выпущенную к Кубку конфедераций

Новая марка номиналом 24 рубля вышла в почтовое обращение с 15 марта 2017 года. Ее размер 42х30 мм, а тираж 420 тыс. экземпляров.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях «Почты России» на Мясницкой улице, 26, в Москве и на Почтамтской улице, 9А, в Петербурге.

Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.