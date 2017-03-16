Мосты Петербурга с апреля подключат к сети бесплатного Wi-Fi

С 1 апреля 2017 года к бесплатной общегородской сети Wi-Fi собираются подключить 14 мостов Северногй столицы. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по информатизации и связи.

К бесплатному Wi-Fi подключат Дворцовый, Троицкий, Биржевой и Володарский мосты. Выйти в интернет можно будет с Литейного, Большеохтинского, Благовещенского, Большого Петровского, Большого Крестовского, Александра Невского, Лазаревского и других мостов.

Бесплатная городская сеть "SPb Free Wi-Fi" заработала в центре Петербурга с 1 января текущего года. Сейчас она концентрируется в трех районах города: Василеостровском, Петроградском и Центральном.

Для быстрого и качественного доступа в интернет здесь размещено 320 хот-спотов. Площадь охвата 3,5 кв. км. С 1 апреля площадь покрытия Wi-Fi в Северной столице увеличат втрое, по предварительным данным, она составит 10,5 кв. км.

Воспользоваться бесплатным доступом к интернету может любой желающий. Для этого надо найти в своем мобильном "SPb Free Wi-Fi", на странице авторизации ввести свой номер телефона, а потом полученный в виде смс пароль.

К концу 2017 года Wi-Fi также должен появиться в петербургском метро. Сеть будет доступна не только на станциях, но и во время движения поезда. Сначала интернет заработает на четвертой линии – "оранжевой" ветке, а затем охватит и остальные направления. На станции "Улица Дыбенко" уже установили первый шкаф для раздачи бесплатного Wi-Fi.

Проводить Wi-Fi в петербургском метро будет "дочка" московской компании "МаксимаТелеком". Она стала единственным участником открытого конкурса и выиграла тендер. Заявку другого участника, компании "Аэроком", отклонили из‑за ряда замечаний.