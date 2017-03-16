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Картина дня: крупное ДТП у границы Финляндии и страсти вокруг Исаакия

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© Фото: tabletvote.com

Темы дня

Что произошло сегодня утром на трассе под «Брусничным», сколько человек погибло и пострадало, как прошел очередной суд против передачи собора РПЦ.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало крупное ДТП под «Брусничным» у границы Финляндии. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Водитель Петербурга» (10:20), «Фонтанка.ру» (10:35) и «47news.ru » (10:45).

Туристический автобус, который двигался из Петербурга в Финляндию, врезался в скалу на трассе Выборг-Лаппеенранта. Авария произошла около девяти утра на 28 км трассы, не доезжая 12 км до КПП «Брусничное». В автобусе находилось 32 пассажира, три человека погибли, 26 получили различные травмы, еще шестеро отказались от медицинской помощи. Предварительная причина ДТП - гололед. Владельцем туристического автобуса является частное лицо. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В перевернувшемся автобусе находились в том числе сотрудники «Водоканала» и их родственники. На место ЧП сразу же выехали сотрудники предприятия и бригада медиков санитарной части «Водоканала». Многих пострадавших доставили в районную больницу Выборга. Для этого на место ДТП вылетели три вертолета санавиации «Медспас» и два вертолета МЧС.

Кроме того, в течение дня в больницы Петербурга доставили 12 человек, пострадавших в аварии: 11 женщин и мужчину. Они были госпитализированы в Ленинградскую областную клиническую больницу, НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и ВЦЭРМ имени А. М. Никифорова. С пострадавшими в аварии и их семьями также работают психологи МЧС России. На базе Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ работает «горячая линия»: 8 (812) 718-25-16.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали страсти вокруг возможной передачи Исаакиевксого собора Русской православной церкви. Сегодня Смольнинский районный суд Петербурга отказал в рассмотрении по существу иска против распоряжения Смольного о передаче Исаакия РПЦ.

Судья Татьяна Матусяк вынесла определение о прекращении дела четырех петербуржцев против комитета имущественных отношений (КИО), запустившего процедуру переезда ГМП «Исаакиевский собор» из одноименного храма. Суд сослался на правовую оценку Горсуда, ранее решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушение прав горожан на доступ к музейным ценностям. На прекращении дела настаивал КИО.

Директор музея Николай Буров заявил о своем несогласии с передачей храма в ведение РПЦ. Свою позицию он передал суду через юриста. Представитель музея Никодим Сидоров заявил на заседании суда, что выступает на стороне истцов, а не КИО, и донес позицию руководства музея.

«Распоряжение нарушает права нашего учреждения, если будет принято решение о передаче здания церкви. Например, более шестидесяти предметов являются неотъемлемой частью собора и музейного фонда. Это предметы показа и неразрывно связаны со зданием, их изымать невозможно. Передача собора означает ликвидацию учреждения», - заявил он.

Представитель Бурова подчеркнул, что в будущем музей планирует обращаться в суд и оспаривать передачу собора церкви. По его словам, несогласие с планом мероприятий о переезде музея укрепилось после совещания в Смольном 14 марта, на котором, как объявил представитель ГМП, «устным распоряжением срок переезда сокращен до месяца», что физически невозможно.

Сидоров также предъявил суду документ, согласно которому было «устное распоряжение» о переезде музея из здания собора к середине апреля 2017 года, то есть к Пасхе. В письме к Смольному Буров также заявляет о своем несогласии с планом переезда и отзыве своего заявления из КИО, из которого следует, что музей согласен на передачу собора церкви.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», «Агентство бизнес новостей» и «Деловой Петербург».

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