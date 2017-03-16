Петербургу на 17 марта обещают ураганный ветер и снег с дождем. Непогода придет в Северную столицу именно утром, ночью - облачно, но без осадков. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

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"Ветер ночью юго-западный 5- 10 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Атмосферное давление будет понижаться", - говорится в сообщении ведомства.

Температура воздуха ночью - от одного до трех градусов мороза, днем потеплеет до плюс четырех. Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах ночью и в утренние часы.