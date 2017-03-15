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Депутаты ЗакСа утвердили двойное повышение платы за детсады

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© Фото: pixabay.com

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Окончательное решение в этом вопросе примет Смольный.

Депутаты петербургского Законодательного собрания в третьем чтении одобрили двойное повышение платы за детские сады. Голосование прошло сегодня, 15 марта, на пленарном заседании ЗакСа. За документ отдал свой голос 31 депутат, пишет "Фонтанка.ру".

Согласно документу, предлагается установить максимальный размер родительской платы за детские сады в объеме 20% от затрат в месяц за присмотр и уход за ребенком в государственной образовательной организации. При этом сейчас размер коэффициента в два раза ниже – лишь 10%, ежемесячная плата за одного ребенка составляет порядка 700 рублей.

Окончательное решение в этом вопросе примет Смольный, соответствующее постановление правительства ожидают уже в 2018 году. По данным издания, на повышении платы настаивает именно Смольный.

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