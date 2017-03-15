На строящейся станции «Проспект Славы» начали испытывать эскалаторы

На строящийся станции «Проспект Славы» петербургского метрополитена начали испытать тоннельные эскалаторы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Станцию Фрунзенско-Приморской линии от станции «Международная» до станции «Южная» строит «Метрострой». Оборудование для эскалаторов также произведено на базе ЗАО СМУ-9 «Метрострой», более того, оно является частью всероссийской программы импортозамещения.

На станции «Проспект Славы» предусмотрено два вестибюля, соединенных со станцией эскалаторными тоннелями. Оба тоннеля на сегодняшний день пройдены и находятся в стадии монтажа оборудования. В тоннеле №1 монтаж эскалаторов находится на этапе сбора приводных зон, в тоннеле №2 секции полностью смонтированы, ведется монтаж ступеней.

Сегодня, 15 марта, монтажники приступили к индивидуальным испытаниям эскалатора тоннеля №2 в движении, на так называемой «ремонтной» скорости, которая составляет четыре см в секунду. В ближайшее время испытания эскалаторов будут производиться в обоих тоннелях.

В ходе испытаний была проверена работа малого привода, регулировка блокировок и срабатывание тормозов, включение вспомогательного привода на подъем и на спуск. Испытания прошли успешно. Параллельно с монтажом и испытаниями эскалаторов «Метрострой» готовит 12 пассажирских конвейеров (траволаторов), которые будут установлены на выходах со станций «Проспект Славы» и «Дунайский проспект». Производство траволаторов также происходит на базе ЗАО СМУ-9 «Метрострой».

А начале февраля стало известно, что «Метрострой» начал прокладывать один из перегонных тоннелей, который соединит станции «Спасская» и «Большой проспект» («Горный институт»). В середине января новый тоннель петербургского метро соединил «Беговую» и «Новокрестовскую» станции.