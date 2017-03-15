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Суд снял с рассмотрения жалобу адвокатов Навального по делу "Кировлеса"

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© Фото: life.ru

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Дело вернули в районный суд Кирова, Навальный намерен добиваться отмены обвинительного приговора.

Кировский областной суд снял с апелляционного рассмотрения жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, осужденным по уголовному делу о хищении средств предприятия "Кировлес".

Таким образом, было удовлетворено ходатайство адвокатов осужденных, которые просили предоставить защите аудиозаписи одного из дней судебного разбирательства, пишет "Интерфакс".

"Рассмотрев ходатайство защиты, Кировский областной суд постановил снять с апелляционного рассмотрения жалобу для выполнения ст. 259 УПК РФ. Снять с рассмотрения и направить обратно в Ленинский суд Кирова", - огласил решение судья.

В свою очередь, адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что облсуд принял такое решение в связи с тем, что Ленинский суд Кирова не предоставил защите аудиозапись судебного разбирательства.

"Ленинский суд Кирова, сославшись на то, что один день не записался, решил не предоставлять защите всю аудиозапись, а также не приложил ее к жалобе, направленной в облсуд", - рассказал защитник. Дело вернули в районный суд Кирова.

В начале февраля текущего года Навальный был приговорен к пяти годам условно по делу "Кировлеса", а Офицеров получил четыре года условно, испытательный срок для обоих - полтора года. Также они должны были уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей с каждого, однако суд зачел сумму, которую они выплатили по первому делу "Кировлеса".

Обвинительный приговор не позволит Навальному участвовать в президентских выборах в 2018 году. Такое право у него появилось после отмены первого приговора по делу "Кировлеса". При этом оппозиционер заявил, что намерен добиться отмены приговора и все же поучаствовать в президентской гонке.

Дело о хищении 16 млн рублей с предприятия "Кировлес" поступило на пересмотр в Кировский суд в конце ноября 2016 года, после того, как Президиум Верховного суда РФ отменил приговор в отношении Навального и Офицерова. Ранее, в 2013 году, Навального и Офицерова признали виновными в том, что они принудили руководство "Кировлеса" продать им товар по заниженной цене, чтобы потом получить прибыль при перепродаже.

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