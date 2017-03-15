У здания Минкульта прошел одиночный пикет в защиту Исаакия

Около здания Министерства культуры РФ прошел одиночный пикет против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. С плакатом к Минкультуры вышел активист Федор Горожанко, координатор общественной кампании #ИсаакийГороду.

"Остановите уничтожение музея в Исаакиевском соборе", - гласит надпись на его плакате, таким образом Горожанко требует федеральных чиновников вмешаться в ситуацию с Исаакием. По его мнению, "музей пытаются изжить из собора".

Горожанко отмечает, что "министерство должно защищать музей, а не покрывать рейдерский захват". "Единственное, что мы слышим от чиновников Минкультуры - давайте подождем, когда собор окончательно передадут РПЦ, тогда и поговорим", - говорит активист.

Помимо одиночного пикета, в приемную министерства было подано обращение на имя Владимира Мединского с требованием "срочно вмешаться и не позволить вандальскими методами уничтожить уникальную коллекцию музея".

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Спустя два дня Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ. После этого в Петербурге начались "волнения": прошли митинги как "за" передачу Исаакия, так и "против".

В понедельник, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Первый иск подал петербуржец Сергей Бакешин, он оспаривает законность распоряжения Смольного с планом передачи собора. Аналогичное исковое заявление к Смольному подали противники передачи Исаакия РПЦ - депутат ЗакСа Борис Вишневский, Павел Шапчиц и Екатерина Кузнецова. Оба иска были объединены в одно производство.

Сегодня, 15 марта, одно судебное произвоство уже было отменено, так как официально Смольный не подавал письменного заявления на передачу Исаакиевского собора РПЦ. Василеостровский районный суд 27 января также отказался рассматривать иск к Смольному об оспаривании передачи Исаакия РПЦ. Еще один иск к Смольному суд рассмотрит 16 марта.