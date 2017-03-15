В метро Петербурга установили первый шкаф для раздачи бесплатного Wi-Fi. При этом пока что интернета нет, о начале его работы будет сообщено дополнительно. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП "Петербургский метрополитен".

Монтаж оборудования для доступа в интернет начался со станции метро "Улица Дыбенко". Полностью проект по обеспечению Wi-Fi на станциях петербургского метро намерены воплотить в жизнь до конца текущего года.

"Телекоммутационные шкафы для обеспечения доступа в интернет выполнены в едином стиле с информационными стойками, которые также размещены на каждой станции метрополитена", - говорится в сообщении подземки.

Шкафы оформлены в бело-серых тонах с цветной полосой и международным обозначением устройств с технологией Wi-Fi. Для каждой линии в соответствии с цветовой гаммой схемы метро предусмотрен свой цвет.

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"