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СК возбудил дело о миллионных окладе и премии главы «Почты России»

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© Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

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Ему были незаконно выплачены 46 млн рублей в виде зарплаты и 82 млн рублей в виде вознаграждения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о миллионных окладе и премии, которые были незаконно выписаны главе «Почты России» Дмитрию Страшнову. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

Дело возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным СК, именно Лаптева утверждала размеры оклада и годового вознаграждения Страшнова. Ему были незаконно выплачены не менее 46 млн рублей в виде зарплаты за 2014–2015 годы и не менее 82 млн рублей в виде вознаграждения за 2014 год.

Генпрокуратура России в конце ноября 2016 года объявила, что ей удалось установить факт незаконной выплаты гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову заработной платы в размере более 95 млн рублей.

Тогда в Минкомсвязи заявили, что считают необоснованными обвинения в адрес Страшнова, а сам он заявил, что не видит причин отказываться от выплаченного ему вознаграждения, так как оно было начислено государством.

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