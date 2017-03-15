УФАС требует расторжения договора между Смольным и студией Лебедева

УФАС России по Петербургу требует расторжения договора между комитетом по развитию туризма и студией Артемия Лебедева до 17 апреля. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

По данным УФАС, Смольный нарушил ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции. Комитет заключил договор со студией Лебедева уже после того, как работы были выполнены.

Таким образом студия Лебедева находилась в приоритетном положении по отношению к другим компаниям, которые осуществляют аналогичные работы на рекламном рынке.

С жалобой в УФАС обратилась компания-конкурент студии Лебедева - «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры». В итоге, осенью 2016 года антимонопольный орган выдал комитету предупреждение о необходимости до 30 ноября прекратить действие договора со студией Лебедева.

В свою очередь Артемий Лебедев обрушился критикой на действия УФАС. «Потратить миллионы, чтобы спасти потраченный рубль? Я думаю, что питерский комитет по туризму должен опротестовать требование ФАС и придумать, как сделать так, чтобы больше на логотип никто не крошил батон», - написал он в своем блоге.

Сейчас УФАС опубликовало подробности дела - как выяснилось, Смольный не заявлял публично о своей потребности в разработке серии логотипов для оформления туристической продукции Петербурга и заключил договор со студией Лебедева в условиях конфиденциальности. В свою очередь, пишет УФАС, студия подтвердила, что в результате использования комитетом указанной серии логотипов она получила конкурентные преимущества на рынке компаний.

«Учитывая закрытый характер взаимоотношений комитета и студии по вопросу разработки логотипа иные хозяйствующие субъекты, работающие на этом рынке, были лишены аналогичной возможности», - говорится в сообщении ведомства, позицию которого подтверждает Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР).

АБКР провела опрос, в котором принял участие 31 руководитель брендинговых агентств России. На вопрос о готовности разработать туристический логотип Петербурга за 1 рубль большинство респондентов - 26 человек - ответили положительно, пять человек дали отрицательный ответ.