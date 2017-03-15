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Смольный объявил дату проведения "Фестиваля света" на "Зенит-арене"

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© Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

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Чиновники рассчитывают, что праздник соберет не менее 20 тыс. зрителей.

"Фестиваль света" на "Зенит-арене" и прилегающей к ней территории пройдет 22 апреля. Комитет по туризму объявил конкурс на его организацию, максимальная стоимость контракта 30 млн рублей. Чиновники рассчитывают, что фестиваль соберет не менее 20 тыс. зрителей.

Согласно техзаданию, концепция фестиваля должна отвечать современным трендам, а при оформлении шоу надлежит использовать новаторские приемы. Для этого требуется режиссер "с девятилетним опытом постановки крупных мероприятий городского и международного масштабов".

"Одна из площадок - наш новый стадион, а также новый пешеходный мост и центральная часть Западного скоростного диаметра", - ранее рассказал о плане проведения "Фестиваля света" председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

Предстоящий праздник станет продолжением светового шоу, которое показали в Петербурге осенью 2016 года. Тогда на стены исторических зданий Исаакиевской площади спроецировали яркий видеоряд, рассказывающий об основании Петербурга под музыку классиков.

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