В Петербурге 15 марта днем ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха днем от двух до четырех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Преобладание облачной погоды, небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о сложной обстановке на дорогах и гололедице. Восход солнца был в 07:17, закат будет в 19:00. После заката небо прояснится, а ветер стихнет до 3 м/с.