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Эксперты ожидают в Петербурге большой рост рынка вакансий

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© Фото: mygazeta.com

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Было проанализировано 13 млн вакансий и 26 млн резюме за последние девять лет.

Эксперты ожидают в Петербурге большой рост рынка вакансий. Такой вывод можно изделать из исследования, проведенного HeadHunter. Была проанализирована отраслевая динамика 13 млн вакансий и 26 млн резюме за последние девять лет.

На основании полученных данных эксперты HeadHunter составили четыре прогноза по изменениям спроса и предложения на рынке труда в 2017 году:

1. Спрос на сотрудников - динамика вакансий. Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В этом году годовой рост по прогнозам HeadHunter замедлится и составит 8%.

Сферы, где рост в 2017 году будет ускоряться: туризм, гостиницы, рестораны, IT, а также рабочий персонал. Сферы, где рост замедлится сильнее всего: HR, закупки, транспорт, логистика, фитнес и индустрия красоты, и автомобильный бизнес.

2. Предложение - динамика резюме. Общее количество активных резюме в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросло на 12%. В этом году рост ускорится и предположительно составит 21% в годовом исчислении.

Сферы, где рост количества активных резюме ускорится сильнее всего: туризм, гостиницы, рестораны, маркетинг и реклама, банки, инвестиции, лизинг, HR и бухгалтерия. Сферы, где активность соискателей в этом году замедлится: строительство, административный персонал, закупки, производство, а также рабочий персонал.

3. Конкуренция среди соискателей за рабочие места. Рост количества активных резюме опережающими вакансии темпами повлечет рост уровня конкуренции среди соискателей на рынке. В 2016 году на одну вакансию статистически приходилось 6,5 активных резюме, а в этом году этот показатель вырастет до 7,2 резюме на одну вакансию. Увеличение конкуренции среди соискателей позволит работодателям легче находить нужных сотрудников.

Сферы, где конкуренция вырастет сильнее всего: медиа, административный персонал, транспорт, логистика, HR, автомобильный бизнес.

4. Региональная ситуация – динамика вакансий в отдельных городах. В 2017 году аналитики службы исследований HeadHunter прогнозируют увеличение количества вакансий на 8%.

При этом не во всех городах России рост будет одинаковым. Города-миллионники, где рост будет самым заметным: Челябинск, Петербург, Красноярск, Пермь и Уфа. Для сравнения, в Москве ожидаемый рост – 4%.

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