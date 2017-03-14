Картина дня: страсти вокруг Исаакия, парад Победы и наркотики

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали страсти вокруг передачи Исаакиевксого собора Русской православной церкви. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Телеграф» (09:50), «Санкт-Петербург.ру» (10:10) и «Закс.ру» (11:10).

Сегодня, 14 марта, РБК со ссылкой на источник в Минкульте сообщило, что Смольный предложил вывезти его экспонаты музея к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля. После этого Буров рассказал «Росбалт», что перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе нереально.

В итоге вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов официально заявил, что Смольный не давал поручений передать Исаакиевкий собор к Пасхе. «Никаких поручений по переезду не было. В комитете проводилось совещание в целом, был разговор о проработке разных возможных вариантов переезда», – заявил Кириллов.

В Министерстве культуры официально заявили, что вывоз экспонатов возможен только после официального перехода собора в собственность РПЦ. «Перемещение музейных предметов, находящихся в настоящее время в Исаакиевском соборе для хранения или экспонирования при оформлении временной выдачи, относится к компетенции субъекта Российской Федерации - города Петербурга - и при этом не может быть осуществлено до передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ», - отметили в Минкультуры.

«Однако на данный момент в ведомство документов на передачу музейных предметов не поступало. Срок их рассмотрения Министерством культуры РФ составляет два месяца», - также уточнили в министерстве. По словам директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова, возможным новым местом хранения экспонатов станет Государственный музей истории Петербурга. Кроме того, Буров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» опроверг слухи о скором вывозе музейных экспонатов.

«Никто не ставил конкретные даты, но попросили просчитать минимальный возможный срок и оптимальный. Мои специалисты сейчас сидят и на коленке считают. Почему на коленке? Потому что письменных распоряжений я никаких до сих пор не получал. Есть ли вообще такое принятое решение, для меня остается загадкой», - отметил он. В случае, если решение о передаче собора РПЦ будет принято, то перевезти придется 25 тыс. экспонатов. Буров заявил, на это потребуется два года с момента получения распоряжения, которого до сих пор нет.

Второй по значимости темой дня стал предстоящий парад Победы 9 мая в Петербурге, в котором впервые примет участие авиация. «В День Победы над Дворцовой площадью пройдут вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, истребители Су-27, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-35, Су-34, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и Ту-134 - всего более 40 единиц», - рассказали в Западном военном округе.

Кроме того, в составе механизированной колонны по Дворцовой площади пройдет 90 единиц новейшей боевой и специальной техники. «Жители и гости города смогут увидеть бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Нона-СВК», комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер-М». Возглавит механизированную колонну танк победы Т-34-85», - добавили в ЗВО.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стала крупная партия наркотиков, которую нашли в бананах из Эквадора петербургском морском порту. Сухогруз Baltic Mercury с задекларированной в качестве груза партией бананов привез в морской порт большое количество белого порошка.

На борту находился контейнер, в технологическом отсеке которого оперативники нашли 18 килограммовых брикетов с порошкообразным веществом. Экспертизой было установлено, что это наркотик. На черном рынке стоимость партии составляет около 150 млн рублей. Заведено уголовное дело по контрабанде.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», «Агентство бизнес новостей» и «Деловой Петербург».