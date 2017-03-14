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Смольный заключил контракт с «ЛенСпецСМУ» на достройку электродепо «Южное»

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© Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

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Цена контракта составляет 5,43 млрд рублей, срок окончания работ – II кв. 2018 года.

Смольный заключил государственный контракт с компанией «ЛенСпецСМУ», входящей в ГК «Эталон», на достройку электродепо «Южное». В феврале она победила в тендере на достройку депо для Фрунзенского радиуса метро.

Во время конкурса «ЛенСпецСМУ» предложила лучшие «качественные характеристики объекта». Цена контракта составляет 5,43 млрд рублей, согласно документу, срок окончания строительно-монтажных работ – II кв. 2018 года.

Новому подрядчику предстоит достроить депо, а также утроить электрические и инженерные сети в отстойно-ремонтном корпусе, мотовозном и электровозном цехе, цехе восстановительной окраски и сушки вагонов, цехе обточки колесных пар, на складе запасных агрегатов и узлов, и в помещениях подсобного и обслуживающего назначения.

Кроме того, госконтрактом предусмотрено выполнение работ на объектах энергетического хозяйства, объектах транспортного хозяйства и связи, а также дорожные работы и благоустройство прилегающей территории. Согласно контракту, все это должно быть сделано во втором квартале 2018 года.

В середине декабря 2016 года правительство Петербурга в одностороннем порядке расторгло госконтракт с АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство электродепо «Южное». Среди причин расторжения контракта - отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта.

Компания не успела до ноября накрыть кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой. «Трансстрою» также вменяется некачественное выполнение работ. Сумма непогашенного аванса со стороны «Трансстроя» составляет 359 млн рублей.

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