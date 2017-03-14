Проездные билеты "Подорожник" и "Тройку" объединят в мае

Электронные проездные билеты Петербурга ("Подорожник") и Москвы ("Тройка") будут объединены в мае текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по транспорту Смольного Елену Осинцеву.

"В мае этого года введем возможность проезда в пригородных электричках по карте "Подорожник", а также будут соединены карты "Подорожник" и "Тройка", - сказала Осинцева.

Единый электронный проездной "Подорожник" предоставляет право на совершение поездок на основных видах городского наземного и подземного пассажирского транспорта Петербурга в пределах фиксированной суммы, на него можно внести все виды проездных. На "Тройку" также можно записать все виды билетов.

Также Осинцева рассказала, что оплатить проезд в петербургском метрополитене с помощью смартфона с поддержкой NFC можно будет уже с апреля 2017 года.