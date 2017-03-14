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Минкультуры назвало условия вывоза экспонатов из Исаакиевского собора

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Возможным новым местом хранения экспонатов станет Государственный музей истории Петербурга.

В Министерстве культуры назвали условия вывоза экспонатов из Исаакиевского собора при передачи Русской православной церкви, которые числятся в Музейном фонде России. Их вывоз возможен только после официального перехода собора в собственность РПЦ.

«Перемещение музейных предметов, находящихся в настоящее время в Исаакиевском соборе для хранения или экспонирования при оформлении временной выдачи, относится к компетенции субъекта Российской Федерации - города Петербурга - и при этом не может быть осуществлено до передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ», - цитирует «РИА Новости» Минкульт.

«Однако на данный момент в ведомство документов на передачу музейных предметов не поступало. Срок их рассмотрения Министерством культуры РФ составляет два месяца», - также уточнили в министерстве.

По словам директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова, возможным новым местом хранения экспонатов станет Государственный музей истории Петербурга. Кроме того, Буров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» опроверг слухи о скором вывозе музейных экспонатов.

«Никто не ставил конкретные даты, но попросили просчитать минимальный возможный срок и оптимальный. Мои специалисты сейчас сидят и на коленке считают. Почему на коленке? Потому что письменных распоряжений я никаких до сих пор не получал. Есть ли вообще такое принятое решение, для меня остается загадкой», - отметил он.

В случае, если решение о передаче собора РПЦ будет принято, то перевезти придется 25 тыс. экспонатов. Буров заявил, на это потребуется два года с момента получения распоряжения, которого до сих пор нет.

Сегодня, 14 марта, РБК со ссылкой на источник в Минкульте сообщило, что Смольный предложил вывезти его экспонаты музея к Пасхе, чтобы торжественно передать Исаакий РПЦ уже 16 апреля. После этого Буров рассказал «Росбалт», что перевезти музей из Исаакиевского собора к Пасхе нереально.

В итоге вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов официально заявил, что Смольный не давал поручений передать Исаакиевкий собор к Пасхе. «Никаких поручений по переезду не было. В комитете проводилось совещание в целом, был разговор о проработке разных возможных вариантов переезда», – заявил Кириллов.

На данный момент не известино, когда будет распоряжение властей Петербурга о перевозе экспонатов Исаакия, и будет ли оно вообще, так как вчера, 13 марта, на суде представитель Смольного заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Также сегодня стало известно, что Смольнинский суд Петербурга в срочном порядке изменил дату следующего заседания по делу о передаче Исаакиевского собора РПЦ - оно пройдет уже завтра, 15 марта, в 12:30. На это заседание судья вызвала в качестве заинтересованных лиц губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, а также представителей РПЦ, ГМЗ «Исаакиевский собор» и петербургского комитета по культуре.

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