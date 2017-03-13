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Активисты Петербурга обратятся в суд из-за повышения стоимости проезда в метро

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© Фото: Sergey Kochkarev / flickr.com

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Движение "Солидарный Петербург" намерено оспорить решение УФАС по Петербургу о законности резкого повышения тарифов.

Активисты общественного движения "Солидарный Петербург" намерены обратиться в суд из-за повышения стоимости проезда в метро и наземном транспорте с 1 января 2017 года. Об этом сообщил Анатолий Канюков, лидер движения.

Ранее градозащитники обращались в УФАС по Петербургу, однако антимонопольное ведомство признало законным резкое повышение цен на проезд. В связи с этим Канюков попросил ФАС России пересмотреть решение своего регионального отделения.

Сейчас активисты получили ответ ФАС, в котором говорится, что "служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы". Федеральная служба может обжаловать лишь ответы с нарушениями сроков рассмотрения и последовательности административных процедур при рассмотрении заявления.

"При этом полномочия ФАС России по отмене (пересмотру) решений об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, принятых его территориальными органами, не предусмотрены", - отмечают в ФАС России, добавив, что обжаловать решение УФАС по Петербургу по тарифам можно лишь в суде.

"Бедные чиновники ФАС России: сами приняли регламент, который запрещает им проверять качество работы в регионах. Очень удобно, когда ты федеральная служба и ни за что в стране не отвечаешь. Отлично, раз оспаривать решение о повышении стоимости проезда после отказа регионального УФАС можно только в суде, начинаем подготовку искового заявления в суд об оспаривании повышения тарифа в общественном транспорте на 10 рублей", - резюмировал Анатолий Канюков.

С 1 января 2017 года жетон метро подорожал с 35 рублей до 45 рублей, а проезд в наземном транспорте - с 30 до 40 рублей. При этом в комитете по транспорту заявляли, что подорожание жетона метро вряд ли коснется петербуржцев, так как большинство из них пользуются электронными проездными, стоимость проезда по которым увеличилась значительно меньше.

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