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Маткапитал предлагают заменить пособиями, земельными участками и автомобилями

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© Фото: yaostrov.ru

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Сенатор Елена Мизулина уже раскритиковала идею с заменой маткапитала.

Материнский капитал предлагают заменить ежемесячными пособиями до 15 тыс. рублей, земельными участками и автомобилями. С такой инициативой выступили член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.

Законопроект будет рассмотрен 23 марта на круглом столе в ГД, его обсудят представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания, представители общественности и родительского сообщества.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь - пособие, на которое можно содержать детей», - цитирует RT депутата Вострецова.

Согласно проекту, о выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет - три тыс. рублей за одного ребенка, восемь тыс. за двоих и 15 тыс. рублей за троих детей. Планируется, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи.

При этом авторы инициативы о ежемесячных выплатах родителям предлагают выделять семьям, в которых воспитываются пять или более детей, земельный участок с подключенными коммуникациями под строительство дома, а семьям, где рождены или усыновлены семь или более детей, еще и автомобиль «Газель».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина раскритиковала идею с заменой маткапитала, сообщает Лайф. По мнению сенатора, программа материнского капитала доказала свою эффективность, об этом свидетельствуют основные показатели рождаемости, которые в последние годы стабильно растут.

Она пояснила, что существующая система предлагает решение для такой проблемы, как квартирный вопрос. Эта проблема, как полагает сенатор, остается одним из наиболее актуальных. Мизулина также напомнила, что в правительстве поддерживают программу маткапитала и работают над тем, чтобы она была более эффективной.

Размер материнского капитала с 2015 года составляет 453 тыс. 26 рублей. В 2016 и 2017 годах от его индексации было решено отказаться. Ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивает действие в 2018 году, еще на пять лет, по 2023 год.

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