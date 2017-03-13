С апреля 2017 года Росстандарт будет проверять бензин и дизельное топливо на АЗС с помощью экспресс-теста. Это позволит отправлять на длительный и дорогостоящий лабораторный анализ только подозрительные образцы, пишет "Коммерсантъ".

Экспресс-анализатор, разработанный в подведомственном институте ВНИИР, может вне лаборатории за несколько минут с точностью до 95% определить октановое и цетановое числа топлива, а также массовую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца.

При этом сейчас схема проверки предполагает направление проб на лабораторный анализ, что занимает около недели, а также требует существенных затрат - 15-25 тыс. рублей за каждый образец в зависимости от региона. В Росстандарте считают, что экспресс-тест снизит расходы в шесть-восемь раз.

Более того, в дальнейшем Росстандарт рассчитывает получить право закрывать АЗС исключительно на основе результатов экспресс-теста. В данный момент АЗС можно закрыть лишь после проверки в лаборатории, по факту за это время на АЗС успевают распродать все некачественное топливо.