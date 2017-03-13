В Петербурге 13 марта днем будет ветрено и без осадков. Температура воздуха днем от трех до пяти градусов тепла, в прибрежных районах немного холоднее. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах в утренние часы. Восход солнца был в 07:23, закат будет в 18:55. После заката ветер стихнет до 1 м/с, температура опустится до плюс одного.