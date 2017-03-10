Синоптики обещают на выходных в Петербурге весеннюю теплую погоду

На выходных 11 и 12 марта в Петербурге будет весенняя теплая погода. Об этом на своей странице Facebook рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Сегодня, по словам Колесова редкий случай разделения атмосферным фронтом территории Петербурга пополам. "На западе снег, на востоке дождь. Но снег победит", - написал синоптик.

При этом уже завтра, 11 марта, фронт уйдет из Северной столицы, осадков не ожидается. "Все будет хорошо, по-весеннему", - резюмировал Колесов.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, в субботу в городе на Неве будет ветер 2-7 м/с западных направлений. Температура воздуха днем от одного до трех градусов тепла.