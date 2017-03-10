В России просят ввести наказания за оскорбление чувств патриотов и театралов. С такой инициативой выступила комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, пишут «Известия».

Комиссия хочет ужесточить наказание за нарушение общественного порядка на объектах религиозного, национального и патриотического значения, в ближайшее время предложения будут переданы в Госдуму.

«Это единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными. Чтобы ряженые девки не плясали в церкви, и чтобы было ясно, почему это недопустимо. И зачем надо ужесточать санкции за оскорбление национальных и патриотических чувств», - рассказал председатель комиссии Иосиф Дискин.

В России оскорбление чувств верующих предусматривает административную ответственность, а с 2013 года после громкого дела о плясках в храме Христа Спасителя Pussy Riot и уголовную. По мнению Дискина, по аналогии надо ввести ответственность и за оскорбление других чувств.

В частности, речь идет о патриотических чувствах - например, если кто-то жарит голубей на Вечном огне. При этом на входах в храмы, музеи, места, «имеющие национальное или патриотическое значение», должны размещаться предупреждения о том, что нарушение правил поведения в них карается по КоАП, а в отдельных случаях - по УК.

Дискин отметил, что таким же образом должны быть защищены от надругательств и культурные пространства, даже если там проходят постановки, которые кому-то не нравятся. «Понятие «оскорбление религиозных чувств» не должно касаться содержания спектакля. Не нравится постановка - протестуй у входа в музей. Зарегистрируй пикет, увещевай тех, кто туда идет. Без применения физической силы. Театр, концертный зал - это социальные пространства тех, кто пришел, кто заплатил деньги, сделал свой выбор. Памятники истории и культуры должны быть защищены законом. Хулиганство в музее, не говоря уже о порче музейных ценностей, недопустимо», - резюмировал Иосиф Дискин.

Частью 2 статьи 5.26 КоАП предусматривает до 120 часов обязательных работ или до 200 тыс. рублей штрафа за «умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение». Введенная в УК в 2013 году статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») устанавливает наказание за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» в виде трех лет лишения свободы.