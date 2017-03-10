Движение поездов на "фиолетовой" ветке петербургской подземки восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

Сегодня, 10 марта, в 13:30 движение "зависло" из-за сломанного светофора в тоннеле. "В 14:46 движение по пятой линии восстановлено после устранения неисправности", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, некоторое время станция метро "Комендантский проспект" была закрыта на вход. В это же время на "Старой деревне" у одного из составов сломались двери, что также добавило задержку.

"От "Садовой" до "Комендантского" ехала целый час, выходила из метро, "Комендантский" уже на вход был закрыт", - рассказывают пассажиры в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

В данный момент станцию метро "Комендантский проспект" уже открыли, движение восстановили, однако толпы людей на станциях "фиолетовой" ветки все еще сохраняются.