В честь Юрия Гагарина в Петропавловской крепости распустилась гигантская ромашка (ВИДЕО)

В честь Юрия Гагарина в Петропавловской крепости распустилась гигантская ромашка. Подобная акция с цветком проводится уже второй год подряд, а в 2015 году день рождения космонавта праздновали, выстроившись в слово «Гагарин» и «космос».

В этом году праздничная акция стала для студентов Петербурга еще и отправной точкой крупнейшего события международного масштаба – XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет осенью 2017 года в Сочи.

В рамках акции «Поехали!» на Нарышкином бастионе сегодня, 9 марта, собрались более 400 студентов городских вузов. Начало акции положил полуденный выстрел из пушки, а вскоре после этого появилась огромная ромашка – символ фестиваля в Сочи. В итоге, сотни воздушных шаров в честь дня рождения Юрия Гагаринаотправились в небо.

Видео: организаторы акции