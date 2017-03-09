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В ТРЦ «Галерея» открылся огромный двухэтажный магазин re:Store

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© Фото: re:Store
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    Он самым большим магазином подобного формата в России.

    В торговом центре «Галерея» открылся огромный двухэтажный магазин re:Store. В данный момент он является самым большим магазином формата Apple Premium Reseller сети re:Store, а также самым большим магазином подобного формата в России.

    Магазин занимает 250 кв. метров. Официальное открытие прошло с участием представителей прессы и топ-менеджеров компании. Завершило праздник выступление известной певицы Manizha, чей последний альбом Manuscript занял в феврале первую строчку русскоязычного iTunes.

    В флагманском магазине работают более 20 сертифицированных продавцов, здесь представлена наиболее широкая линейка аксессуаров и сервисов для удовлетворяя потребности яблочных фанатов.

    Покупателям предоставлена возможность не только комфортно выбрать технику, но и получить индивидуальное обучение по ее использованию, а также настроить гаджет в соответствии с индивидуальными требованиями и желаниями. В магазине будут постоянно проходить бесплатные семинары для тех, кто хочет использовать все возможности своего гаджета максимально эффективно.

    В магазине возможно оформить кредит и сдать технику в гарантийный ремонт. Сеть магазинов re:Store сотрудничает только с сертифицированными сервисами по ремонту техники Apple.

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