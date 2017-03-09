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СК отказался возбуждать уголовное дело после акции против передачи Исаакия РПЦ

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Полиция занялась проверкой акции внутри собора по заявлению депутатов Законодательного собрания.

Следственный комитет по Петербургу отказался возбуждать уголовное дело после акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК.

Следователи считают, что в материалах отсутствует состав преступления. "Материалы были направлены в полицию", - отметили в СК.

Митинг на Марсовом поле против передачи Исаакия РПЦ прошел 28 января, он собрал более 2000 человек. После митинга часть протестующих отправились непосредственно в Исаакий, где прямо во время службы подняли плакаты с надписью "Музей – городу!"

Полиция занялась проверкой акции внутри собора по заявлению депутатов Законодательного собрания. Были опрошены десятки очевидцев акции, в том числе настоятель Исаакиевского собора Алексей Исаев, который сообщил, что ему помешали проводить службу.

По мнению депутат Михаила Романова, действия Динара Идрисова, который организовал акцию внутри собора, и других участников пикета можно сравнить с действиями группы Pussy Riot и направлены на разжигание религиозной нетерпимости.

В данный момент оппозиционные депутаты ЗакСа пытаются согласовать со Смольным "Марш в защиту Петербурга", запланированный на 19 марта. Чиновники указывают на то, что в этот день на Марсовом пройдет праздник "Море волнуется", поэтому марш предлагают перенести в Удельный парк.

Сегодня, 9 марта, стало известно, что уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой все же согласовать марш на Марсовом поле. По его мнению, для отказа в согласовании нет явных причин.

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