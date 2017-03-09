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На "Зенит-арене" торжественно погасили марку, выпущенную к Кубку конфедераций

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Марка размером номиналом 35 рублей издана колоссальным тиражом 1 млн 242 тыс. экземпляров.

На "Зенит-арене" торжественно погасили марку, выпущенную к Кубку конфедераций 2017 года. Это сделали генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, а также заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов.

Для этой процедуры был выпущен уникальный сувенирный штемпель, на котором указана сегодняшняя дата - 9 марта 2017 года. На почтовой марке изображен главный трофей Кубка Конфедераций.

Марка размером 32,5×32,5 мм, номиналом 35 рублей, издана колоссальным тиражом 1 млн 242 тыс. экземпляров, сегодня она поступила в продажу в отделения "Почты России". Также к выпуску марок была издана обложка с квартблоком и конвертом первого дня с гашением.

"Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров", - отметили в издательстве АО "Марка", которое и выпустило "трофей".

Сегодня в Петербурге проходит праздник "100 дней до Кубка конфедераций". На "Зенит-арене" торжественно открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Двукратный чемпион мира Кафу привез в Петербург легендарный кубок конфедераций. К трофею имеют право прикасаться лишь те, кто его выиграл. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчем открытия станет встреча между Россией и Новой Зеландией, сборные встретятся на "Зенит-арене".

Фото: пресс-служба "Почты России"

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