  • 7 Март 2017
USD 08.03.2017 58.2630 -0.0740
USD ММВБ 18:17 58.26500  
EUR 08.03.2017 61.7063 -0.1543
EUR ММВБ 18:17 61.5810  
Нефть($) 07.03.2017 56.45 +0.80
Нефть(p) 07.03.2017 3288.95 +42.50

В Сирии погиб еще один российский военный Василий Юрлин

Автор:


© Фото: Ali Abu-Salah / Reuters

Темы дня

При каких обстоятельствах он погиб, неизвестно, Минобороны пока не комментировало информацию о смерти бойца.

В Сирии погиб еще один российский военный Василий Юрлин. Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа Conflict Intelligence Team, которая собирает и изучает информацию о боях в Сирии и Донбассе.

"Согласно сообщению родственницы или знакомой жителя Тольятти Василия Юрлина в соцсети "ВКонтакте", он погиб в Сирии 20 февраля. Об обстоятельствах гибели на данный момент сведений нет. Похороны должны состояться в Тольятти 8 марта", - говорится в сообщении.

По данным группы, сообщение о гибели Юрлина также опубликовала ветеранская организация города Тольятти. "Судя по фотографиям в личном аккаунте, Юрлин ранее служил в ВДВ и регулярно посещал мемориалы и захоронения участников боевых действий в горячих точках, в частности в Чечне. При этом никаких свидетельств того, что Юрлин в последние годы нес службу в российской армии, нам обнаружить не удалось", - отмечают активисты.

При каких обстоятельствах погиб Юрлин, неизвестно. Министерство обороны России не сообщало о его гибели. Conflict Intelligence Team предполагают, что Юрлин, как и погибший 12 февраля Иван Слышкин, вероятно, был бойцом так называемой "ЧВК Вагнера", так как многие наемники являются ветеранами боевых действий.

"Если наши предположения верны и Василий Юрлин действительно был "вагнеровцем", то подтверждений его смерти от Министерства обороны России ожидать не стоит", - резюмировали активисты. На данный момент Минобороны официально признало гибель 28 российских военнослужащих в Сирии.

Россия участвует в урегулировании конфликта в Сирии. С 30 сентября 2015 года российская авиация бомбит цели в этой стране, зачастую подвергаясь критике за удары по повстанцам, а не по "Исламскому государству" (организация признана террористической и запрещена в РФ). О гибели солдат и офицеров часто становится известно спустя долгое время, причем из неофициальных источников. Основная причина этого - указ президента от 28 мая 2015 года о засекречивании потерь в мирное время.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Где необычно провести 8 марта в Петербурге

    Яркое 3D-мэппинг-шоу, шуточный праздник от легендарных «Лицедеев», весенний забег в парке Сосновка для активных и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm