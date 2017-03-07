В Сирии погиб еще один российский военный Василий Юрлин. Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа Conflict Intelligence Team, которая собирает и изучает информацию о боях в Сирии и Донбассе.

"Согласно сообщению родственницы или знакомой жителя Тольятти Василия Юрлина в соцсети "ВКонтакте", он погиб в Сирии 20 февраля. Об обстоятельствах гибели на данный момент сведений нет. Похороны должны состояться в Тольятти 8 марта", - говорится в сообщении.

По данным группы, сообщение о гибели Юрлина также опубликовала ветеранская организация города Тольятти. "Судя по фотографиям в личном аккаунте, Юрлин ранее служил в ВДВ и регулярно посещал мемориалы и захоронения участников боевых действий в горячих точках, в частности в Чечне. При этом никаких свидетельств того, что Юрлин в последние годы нес службу в российской армии, нам обнаружить не удалось", - отмечают активисты.

При каких обстоятельствах погиб Юрлин, неизвестно. Министерство обороны России не сообщало о его гибели. Conflict Intelligence Team предполагают, что Юрлин, как и погибший 12 февраля Иван Слышкин, вероятно, был бойцом так называемой "ЧВК Вагнера", так как многие наемники являются ветеранами боевых действий.

"Если наши предположения верны и Василий Юрлин действительно был "вагнеровцем", то подтверждений его смерти от Министерства обороны России ожидать не стоит", - резюмировали активисты. На данный момент Минобороны официально признало гибель 28 российских военнослужащих в Сирии.

Россия участвует в урегулировании конфликта в Сирии. С 30 сентября 2015 года российская авиация бомбит цели в этой стране, зачастую подвергаясь критике за удары по повстанцам, а не по "Исламскому государству" (организация признана террористической и запрещена в РФ). О гибели солдат и офицеров часто становится известно спустя долгое время, причем из неофициальных источников. Основная причина этого - указ президента от 28 мая 2015 года о засекречивании потерь в мирное время.