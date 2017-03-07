Стадион «Петровский» «подлатают» к Кубку конфедераций - до конца мая 2017 года домашнюю арену клуба «Зенит» отремонтируют и покрасят фасады.

В данный момент ОАО «Спортивный комплекс «Петровский» начал искать подрядчика для выполнения работ, объявив конкурс стоимостью 5,5 млн рублей.

Как следует из документов на сайте госзакупок, подрядчик должен будет снять со стен старую краску и штукатурку, заделать появившиеся трещины и деформационные швы, а затем – обновить внешний вид здания.

Подрядчика выберут 19 апреля, на все работы компании дадут 35 дней. Косметический ремонт должен быть завершен к Кубку конфедераций, который пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Матчем открытия станет встреча между Россией и Новой Зеландией, сборные встретятся на «Зенит-арене». Кубку конфедераций станет своеобразной репетицией перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.