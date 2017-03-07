Оскорблением чувств верующих на акции против передачи Исаакия РПЦ займется СК

Материалы дела о возможном оскорблении чувств верующих на акции в Исаакиевском соборе 28 января переданы в Следственный отдел по Адмиралтейскому району СК РФ. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Митинг на Марсовом поле против передачи Исаакия РПЦ прошел 28 января, он собрал более 2000 человек. После митинга часть протестующих отправились непосредственно в Исаакий, где прямо во время службы подняли плакаты с надписью "Музей – городу!"

В данный момент в МВД завершили проверку по заявлению депутатов Законодательного собрания с просьбой привлечь к ответственности участников акции. Были опрошены десятки очевидцев акции, в том числе настоятель Исаакиевского собора Алексей Исаев, который сообщил, что ему помешали проводить службу.

По мнению депутат Михаила Романова, действия Динара Идрисова, который организовал акцию внутри собора, и других участников пикета можно сравнить с действиями группы Pussy Riot и направлены на разжигание религиозной нетерпимости.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ранее заявил, что акция в Исаакиевском соборе - это чрезвычайная ситуация. "Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются", - заявил депутат.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В данный момент оппозиционные депутаты ЗакСа пытаются согласовать со Смольным "Марш в защиту Петербурга", запланированный на 19 марта. Чиновники указывают на то, что в этот день на Марсовом пройдет праздник "Море волнуется", поэтому марш предлагают перенести в Удельный парк.