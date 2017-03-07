  • 7 Март 2017
USD 08.03.2017 58.2630 -0.0740
USD ММВБ 16:17 58.22400  
EUR 08.03.2017 61.7063 -0.1543
EUR ММВБ 16:17 61.6360  
Нефть($) 07.03.2017 56.28 +0.50
Нефть(p) 07.03.2017 3279.04 +25.00

Оскорблением чувств верующих на акции против передачи Исаакия РПЦ займется СК

Автор:


© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Темы дня

Плакаты "Музей – городу!" внутри собора сравнивают с с действиями группы Pussy Riot.

Материалы дела о возможном оскорблении чувств верующих на акции в Исаакиевском соборе 28 января переданы в Следственный отдел по Адмиралтейскому району СК РФ. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Митинг на Марсовом поле против передачи Исаакия РПЦ прошел 28 января, он собрал более 2000 человек. После митинга часть протестующих отправились непосредственно в Исаакий, где прямо во время службы подняли плакаты с надписью "Музей – городу!"

В данный момент в МВД завершили проверку по заявлению депутатов Законодательного собрания с просьбой привлечь к ответственности участников акции. Были опрошены десятки очевидцев акции, в том числе настоятель Исаакиевского собора Алексей Исаев, который сообщил, что ему помешали проводить службу.

По мнению депутат Михаила Романова, действия Динара Идрисова, который организовал акцию внутри собора, и других участников пикета можно сравнить с действиями группы Pussy Riot и направлены на разжигание религиозной нетерпимости.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ранее заявил, что акция в Исаакиевском соборе - это чрезвычайная ситуация. "Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются", - заявил депутат.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи. Церковь получит Исаакий на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В данный момент оппозиционные депутаты ЗакСа пытаются согласовать со Смольным "Марш в защиту Петербурга", запланированный на 19 марта. Чиновники указывают на то, что в этот день на Марсовом пройдет праздник "Море волнуется", поэтому марш предлагают перенести в Удельный парк.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Где необычно провести 8 марта в Петербурге

    Яркое 3D-мэппинг-шоу, шуточный праздник от легендарных «Лицедеев», весенний забег в парке Сосновка для активных и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm