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Организаторы «Марша в защиту Петербурга» требуют срочной встречи с Полтавченко

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Ранее Смольный отказался согласовывать марш 19 марта на Марсовом поле.

Организаторы «Марша в защиту Петербурга» требуют срочной встречи с губернатором Георгием Полтавченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

«Мы обсудили ситуацию с отказом в согласовании «Марша в защиту Петербурга». Направлено письмо от шести депутатов (в том числе, руководители трех фракций) к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой о безотлагательной встрече для обсуждения ситуации и поиске согласованного варианта проведения марша», - написал Вишневский.

Еще одно письмо, по его словам, организаторы марша направили к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову «с просьбой оказать содействие в реализации конституционных прав на свободу собраний и митингов».

Ранее стало известно, что Смольный отказался согласовывать «Марш в защиту Петербурга», который был запланирован на 19 марта на Марсовом поле. Власти заявили, что в этот день на Марсовом запланированы другие акции и предложили провести марш в Удельном парке.

Главной темой марша станет требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема слияние РНБ и РГБ. Дата митинга приурочена к 30-летней годовщине защиты Англетера.

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