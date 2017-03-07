Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за SMS о военной технике в Сочи. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе сказано, что он принят, «руководствуясь принципами гуманности», он вступает в силу 12 марта 2017 года.

Россиянка Оксана Севастиди получила срок в марте 2016 года. В апреле 2008-го женщина отправила из Сочи несколько SMS своему знакомому, который, по некоторым сведениям, оказался сотрудником госбезопасности Грузии.

В сообщениях Севастиди рассказала о движении российской военной техники в сторону Абхазии. По ее словам, технику видели многие люди, отдыхавшие в тот время в Сочи. Дело Севастили рассматривал краснодарский судья Владимир Кобзев. Защита Севастиди намеревалась оспорить приговор, для этого адвокаты обратились в Верховный суд, чтобы тот восстановил срок подачи апелляции. Заседание было запланировано на середину марта.

Во время ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 года Путин приговор Оксане Севастиди «достаточно жестким». «Что касается судебного решения, мне сложно его комментировать, потому что суд - это независимая ветвь власти. Но, на мой взгляд, действительно это достаточно жесткий подход. Я не знаю деталей, если она что-то написала в сообщениях, то написала то, что видела. Это все видели! Не составляет тайны. Постараюсь разобраться, посмотреть на суть претензий», - заявил тогда Путин.

Приговор Севастиди за SMS-переписку - не единственный в Краснодарском крае, пишет «Медуза». В ноябре 2014 года Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Сочи Екатерину Харебава к шести годам заключения за шпионаж. Харебава также отправила SMS своему приятелю, увидев в 2008 году незадолго до войны в Грузии, как российская военная техника движется в сторону Абхазии. По версии обвинения, тем самым она раскрыла государственную тайну. Дело также рассматривал судья Владимир Кобзев.