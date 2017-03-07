Накануне 8 марта в петербургской подземке появились «вагоны женской правды». ОБ этом сообщили в пресс-службе Российского социалистического движения (РСД).

Фото: РСД

Активисты движения расклеили в поездах метро плакаты, критикующие дискриминацию женщин. Например, на плакате «Цветы это так избито» женщина прячет покрытое синяками лицо за букетом роз.

В движении утверждают, что 8 марта женщинам не до поздравлений. «Мы решили рассказать о неравенстве в оплате труда, карьерной дискриминации, домашнем насилии и проституции», - отмечают активисты.

Положению женщин-работниц посвящены постеры: «Уступите женщинам место» и «Худей вместе с зарплатой». РСД выступает за введение квот для женщин при приеме на работу и в высшие учебные заведения, прозрачных критериев оценки профессиональной компетентности, повышение зарплат в «женских» профессиях, а также ужесточение наказаний для работодателей, допускающих дискриминацию по гендерному признаку, увольнение беременных и харассмент.

Фото: РСД

Одним из самых гнусных проявлений патриархата и социального угнетения в РСД считают сексуальную объективацию и проституцию. «Последний скандал в «Аэрофлоте», где решили избавиться от стюардесс, «не подходящих» по внешности и возрасту, указывает на общую проблему: сексуально привлекательных женщин рассматривают как товар», - говорится в сообщении РСД. Этой проблеме посвящен плакат «Будь красивой, и тебя оценят».

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«Сегодня, как и 100 лет назад, борьба женщин за гендерное и социальное равенство, стоит на повестке дня. Несмотря на запреты Смольного, 8 марта в 15:00 на Малой Садовой соберутся те, кому не все равно», - резюмировали в Российском социалистическом движении.

Фото: РСД