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Полиция отпустила задержанных на сходе за отставку Медведева

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© Фото: Twitter / @merr1k

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На активистов составили протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Полиция отпустила задержанных на сходе за отставку премьера Дмитрия Медведева. На шестерых активистов составили протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

По данным РБК, в протоколах указано, что молодые люди выкрикивали: "Кря! Кря! Дима, ты воруешь зря! Кря! Кря! Мы против такого царя!"

Народный сход за отставку Медведева прошел вечером 6 марта на Большой Морской улице, в нем приняли участие около 70 человек. Организаторами схода выступили активисты молодежного демократического движения "Весна".

Акция задумана в большей степени как троллинг полиции – никаких лозунгов не выдвигалось, собравшиеся не принесли ни флагов, ни плакатов, пояснил изданию координатор движения "Весна" Богдан Литвин.

Кроме криков, собравшиеся раздавали уточек на палочке и завели хоровод вокруг сотрудников полиции, а позднее и вокруг полицейской машины. Утка - один из символов расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в отношении Медведева. Это связано с тем, что в резиденции в Плесе, которой пользуется премьер, обнаружили отдельный домик для утки.

На прошлой неделе, 2 марта, ФБК опубликовал расследование, в котором говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием. Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России.

По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах. Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального о яхтах и особняках премьер-министра Дмитрия Медведева "творчеством известного осужденного гражданина".

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