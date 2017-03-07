Полиция отпустила задержанных на сходе за отставку Медведева

Полиция отпустила задержанных на сходе за отставку премьера Дмитрия Медведева. На шестерых активистов составили протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

По данным РБК, в протоколах указано, что молодые люди выкрикивали: "Кря! Кря! Дима, ты воруешь зря! Кря! Кря! Мы против такого царя!"

Народный сход за отставку Медведева прошел вечером 6 марта на Большой Морской улице, в нем приняли участие около 70 человек. Организаторами схода выступили активисты молодежного демократического движения "Весна".

Акция задумана в большей степени как троллинг полиции – никаких лозунгов не выдвигалось, собравшиеся не принесли ни флагов, ни плакатов, пояснил изданию координатор движения "Весна" Богдан Литвин.

Кроме криков, собравшиеся раздавали уточек на палочке и завели хоровод вокруг сотрудников полиции, а позднее и вокруг полицейской машины. Утка - один из символов расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в отношении Медведева. Это связано с тем, что в резиденции в Плесе, которой пользуется премьер, обнаружили отдельный домик для утки.

На прошлой неделе, 2 марта, ФБК опубликовал расследование, в котором говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием. Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России.

По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах. Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального о яхтах и особняках премьер-министра Дмитрия Медведева "творчеством известного осужденного гражданина".