В Петербурге 7 марта днем ожидается снег и сильный ветер. Температура воздуха днем от нуля до двух градусов мороза. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность, во второй половине дня небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет мало меняться. Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 07:41, закат будет в 18:40. После заката ветер немного стихнет, температура опустится до минус восьми.

Ранее заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал, что 8 марта в Петербурге будет снежно.