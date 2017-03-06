Петербург 1 мая присоединится к всемирному красочному забегу ColorsGO. Он пройдет в Парке им. Бабушкина, начало регистрации в 13:00, старт забега в 15:00.

Красочный забег, известный всем как «Самые красочные километры на Земле» – уникальная гонка без времени и победителей, где множество бегунов обсыпаются с головы до пят красочным порошком каждый километр.

Это просто забег всех тех, для кого жизнь состоит в постоянном движении. Мероприятие направлено на пропаганду активности, здоровья, позитива и счастья. Главными правилами забега является: участник должен быть одет во все белое, вся белая одежда на финише должна стать яркой.

ColorsGO проходит во многих странах мира, включая Австралию, Бразилию, Канаду, США, Чили или Китай. Организаторы забега в Петербурге обещают, что веселье ждет бегунов также и после финиша: музыка, танцы и массовые броски ярких красок.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: ПКиО им. И.В. Бабушкина - проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: 1 мая в 15 часов

Стоимость: бесплатно