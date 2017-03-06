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Названы самые лучшие работодатели Петербурга

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© Фото: e1.ru

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Всероссийский рейтинг по результатам масштабных исследований составила компания HeadHunter.

Названы самые лучшие работодатели Петербурга. Всероссийский рейтинг по результатам масштабных исследований составила компания HeadHunter, в топ-100 попали 37 компаний Северной столицы.

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Первое место России по итогам 2016 года заняла компания "СИБУР", потеснив победителя прошлого года из Петербурга – ПАО "Газпром нефть" – на вторую позицию. В тройке лидеров также Госкорпорация "Росатом" и МТС.

В десятке петербургского рейтинга лучших работодателей помимо ПАО «Газпром нефть»: JTIFazer (Фацер), HEINEKEN, АЛАДУШКИН Групп, ЛЕНТА, СТД Петрович, ГК "СКАУТ", ДОМОВОЙ, а также Комфорт-сервис "Домовенок".

При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям: мнения соискателей, ищущих работу; мнения сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом. К участию в рейтинге допускались организации с численностью персонала не менее ста человек.

Мнение соискателей изучалось в ходе опроса с 1 по 31 октября 2016 года по методике, одобренной ВЦИОМ. Исследование вовлеченности персонала провела компания «ЭКОПСИ Консалтинг». Во внимание принимались следующие показатели: удовлетворенность сотрудников, их лояльность и поддержка инициативы (готовность и возможность прикладывать значительные усилия для достижения высоких результатов в компании).

Сотрудники компаний-работодателей, принявших участие в исследовании, заполняли при этом в онлайн-режиме специальную конфиденциальную анкету; на основании их мнения компаниям-работодателям присваивались соответствующие баллы по данному критерию. Итоговый балл в "Рейтинге работодателей России" рассчитывался как сумма баллов, набранных в ходе каждого из трех этапов и взвешенных с определенными коэффициентами.

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