В Выборгском районе появятся три новые велодорожки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.

Велодорожки оборудуют по адресам: проспект Просвещения - центр (станция метро "Проспект Просвещения" - станция метро "Озерки" - Финляндский вокзал), проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели), а также Петербург - Парголово (станция метро "Озерки" - Выборгское шоссе - поселок Парголово).

Кроме того, чиновники Выборгского района подготовили письмо в адрес комитета по развитию транспортной инфраструктуры с предложениями строительства еще шести велодорожек:

- Выборгское шоссе от проспекта Луначарского до Суздальского проспекта,

- Суздальский проспект от Выборгского шоссе до проспекта Культуры,

- проспект Культуры от проспекта Луначарского до Суздальского проспекта,

- проспект Художников от проспекта Луначарского до Суздальского проспекта;

- проспект Композиторов от проспекта Луначарского до Суздальского проспекта;

- улица Хошимина от Выборгского шоссе до проспекта Просвещения.

Протяженность предложенных маршрутов составляет 15,2 км. Данные маршруты взаимосвязаны с запланированным обустройством велодорожек по проспекту Луначарского, а также пересекают густонаселенные кварталы Выборгского района.