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Картина дня: гибель контрактника под Пальмирой, уборка дорог 8 марта и погода на праздник

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© Фото: net2dish.com

Темы дня

Сколько российских военных погибло с начала операции в Сирии, как готовятся дорожники Петербурга к 8 марта и что обещают синоптики на ближайшие дни.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», гибель российского контрактника под Пальмирой. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали канал «Деловой Петербург» (12:00), «Фонтанка.ру» (12:05) и «Петербургский дневник» (12:45).

Министерство обороны России рассказало о гибели под Пальмирой 24-летнего контрактника Артема Горбунова. Его похоронили сегодня, 6 марта, в Нижнем Новгороде, у молодого человека остались жена и маленькая дочка. В военном ведомстве уточнили, что Горбунов выполнял задачи по охране российских военных советников в Сирии.

Рядовой погиб 2 марта в районе Пальмиры, командованием он посмертно представлен к государственной награде. Изначально о гибели Горбунова сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на супругу погибшего Софью Горбунову. Она рассказала, что группа, в которую входил ее муж, попала в засаду.

На данный момент Минобороны официально признало гибель 28 российских военнослужащих в Сирии. Последнее сообщение относится к 20 февраля, когда было объявлено о гибели четырех и ранениях еще двух военных в результате подрыва автомобиля в провинции Хомс. Именно в этом инциденте получил тяжелые ранения генерал-майор Петр Милюхин.

Второй и третьей по значимости темами дня, по мнению «Монитора», стали уборка дорог 8 марта и погода на праздник. Дорожники Петербурга будут работать 8 марта в усиленном режиме - для уборки улиц сформируют дополнительные бригады.

«Синоптики обещают в среду потепление – поставлена задача в усиленном режиме продолжить мойку улиц, как только температура воздуха пойдет на плюс. Если положительные температуры сохранятся и ночью, работы будут вестись круглосуточно, без перерыва», - говорится в сообщении комитета по благоустройству.

Сегодня, 6 марта, заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал, что 8 марта в Петербурге будет снежно. При этом ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям и гостям города на Неве теплую весеннюю погоду на 8 марта.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», канал Piter tv и портал «Санкт-Петербург.ру».

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