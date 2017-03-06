Последняя в этом сезоне «Лыжная стрела» отправится из Петербурга 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту.

Первый поезд в этот день отправится с Московского вокзала до станции Шапки: отправление в 9:35, остановка в Колпино, прибытие обратно в Петербург в 17:00.

Второй поезд 12 марта отправится с Финляндского вокзала до станции Орехово: отправление в 9:16, прибытие обратно в Петербург в 16.32. Следующие «Лыжные стрелы» планируются в 2018 году.

Билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга.

«Лыжные стрелы» уже по давней традиции, стартуют в дни новогодних каникул, в рамках Всероссийской Декады спорта и здоровья. Проект направлен на развитие и популяризацию массового спорта, активного и здорового образа жизни, ранее рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.