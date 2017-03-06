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В Ботаническом саду Петербурга распустились первые подснежники

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© Фото: vk.com/botsad_spb
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    Сотрудники БИН РАН просят посетителей не разгребать снег руками в поисках цветов.

    В парке Ботанического сада Петербурга распустились первые подснежники. Об этом сообщается на официальной странице сада в социальной сети "ВКонтакте".

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    "Подснежники этого года! Парк открыт, но убедительно просим не ходить по узким тропинкам между клумбами. Первоцветы растут вплотную к гравийным дорожкам Северного двора", - говорится в сообщении БИН РАН.

    Более того, сотрудники сада отдельно попросили не разгребать снег руками в поисках подснежников. "Если так случилось, что во время вашего посещения они укрыты снегом, смиритесь с судьбой и приходите в теплый солнечный день", - отмечают в ботсаде.

    Также в Ботаническом саду добавляют, что снимки распустившихся цветов были сделаны без вреда для коллекции, с гравийных дорожек.

    Сейчас, до 12 марта, в БИН РАН проходит выставка тюльпанов под названием "Мечты о весне: путешествие в Голландию", ее можно посетить с 11 до 17 часов, стоимость билета - до 200 рублей.

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