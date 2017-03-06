В Ботаническом саду Петербурга распустились первые подснежники

В парке Ботанического сада Петербурга распустились первые подснежники. Об этом сообщается на официальной странице сада в социальной сети "ВКонтакте".

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"Подснежники этого года! Парк открыт, но убедительно просим не ходить по узким тропинкам между клумбами. Первоцветы растут вплотную к гравийным дорожкам Северного двора", - говорится в сообщении БИН РАН.

Более того, сотрудники сада отдельно попросили не разгребать снег руками в поисках подснежников. "Если так случилось, что во время вашего посещения они укрыты снегом, смиритесь с судьбой и приходите в теплый солнечный день", - отмечают в ботсаде.

Также в Ботаническом саду добавляют, что снимки распустившихся цветов были сделаны без вреда для коллекции, с гравийных дорожек.

Сейчас, до 12 марта, в БИН РАН проходит выставка тюльпанов под названием "Мечты о весне: путешествие в Голландию", ее можно посетить с 11 до 17 часов, стоимость билета - до 200 рублей.