  • 6 Март 2017
USD 07.03.2017 58.3370 -0.5729
USD ММВБ 20:17 58.06790  
EUR 07.03.2017 61.8606 -0.1244
EUR ММВБ 20:17 61.5580  
Нефть($) 06.03.2017 55.84 +0.23
Нефть(p) 06.03.2017 3257.54 -18.44

Суд арестовал за взятку экс-заместителя командующего Внутренними войсками МВД

Автор:


© Фото: Андрей Старостин / РИА «Новости»

Темы дня

Обвинение Вячеславу Варчуку будет предъявлено до конца текущей недели.

Московский гарнизонный военный суд арестовал за взятку в 10 млн рублей бывшего заместителя командующего Внутренними войсками, генерала-лейтенанта Вячеслава Варчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует ТАСС представителя суда. Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.

Внутренние войска МВД в ходе реформы были преобразованы в Росгвардию. "Генерал Варчук не был переведен из внутренних войск в Росгвардию не просто так. Его арест - закономерный итог имевшихся подозрений", - написал на своей странице в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Варчук возглавлял финансовое управление Внутренних войск. По данным "Интерфакса", обвинение Варчуку будет предъявлено до конца текущей недели, экс-чиновник уже признал свою вину. По делу также проходит его бывший заместитель, полковник Александр Костин. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Костина также обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей. За эти деньги он якобы обещал помочь с выделением 250 млн управлению связи Внутренних войск.

В материалах дела говорится, что взятку передавал некий Александр Гостев, он проходит по делу свидетелем. По данным следствия, Костин получил деньги частями в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года. Обвиняемый настаивает на своей невиновности.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm