Суд арестовал за взятку экс-заместителя командующего Внутренними войсками МВД

Московский гарнизонный военный суд арестовал за взятку в 10 млн рублей бывшего заместителя командующего Внутренними войсками, генерала-лейтенанта Вячеслава Варчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует ТАСС представителя суда. Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.

Внутренние войска МВД в ходе реформы были преобразованы в Росгвардию. "Генерал Варчук не был переведен из внутренних войск в Росгвардию не просто так. Его арест - закономерный итог имевшихся подозрений", - написал на своей странице в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Варчук возглавлял финансовое управление Внутренних войск. По данным "Интерфакса", обвинение Варчуку будет предъявлено до конца текущей недели, экс-чиновник уже признал свою вину. По делу также проходит его бывший заместитель, полковник Александр Костин. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Костина также обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей. За эти деньги он якобы обещал помочь с выделением 250 млн управлению связи Внутренних войск.

В материалах дела говорится, что взятку передавал некий Александр Гостев, он проходит по делу свидетелем. По данным следствия, Костин получил деньги частями в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года. Обвиняемый настаивает на своей невиновности.

Вячеслав Варчук служил на различных должностях в Министерстве обороны РФ, а затем перешел в финансово-экономическое управление МВД России. С 9 декабря 2002 года занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД.