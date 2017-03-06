В сквере на Ушинского новые пешеходные дорожки тонут в лужах (ФОТО)

В сквере на Ушинского, 16, новые пешеходные дорожки тонут в лужах. Благоустройство сквера осенью 2016 года провело садово-парковое хозяйство «Калининское», сообщает движение «Красивый Петербург».

«Вместо капитального благоустройства - безобразие из луж. На бюджетные деньги осенью СПХ «Калининское» якобы провело капитальный ремонт сквера. Дорожки сделали из песка и ниже уровня газона. Физику в школе явно не учили», - говорится в сообщении.

В движении отмечают, что еще в октябре прошлого года предупреждали о том, что на новых дорожках будут образовываться лужи. «Теперь этому есть наглядное подтверждение», - резюмировали активисты.

Март 2017 года. Фото: vk.com/kp_kalininskiy

Март 2017 года. Фото: vk.com/kp_kalininskiy

Октябрь 2016 года. Фото: vk.com/kp_kalininskiy