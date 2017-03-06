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Коммунисты просят сделать Михаила Пиотровского директором «Авроры»

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© Фото: Михаил Климентьев / РИА «Новости»

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КПКР также предагает создать Наблюдательный совет музея-крейсера с участием ветеранов флота и коммунистов.

Петербургское отделение «Коммунистов России» просит сделать Михаила Пиотровского директором «Авроры». Кроме того, КПКР предагает создать Наблюдательный совет музея-крейсера с участием ветеранов флота и коммунистов, а также срочно заменить руководство музея.

«Михаил Борисович известен как человек последовательно отстаивающий интересы отечественной культуры, борец с клерикализмом, мы уверены, что он сможет защитить и нашу «Аврору», - говорится в сообщении партии.

Коммунисты также недовольны завышенными ценами на входные билеты в музей «Авроры». «Детский билет стоит двести рублей, тогда как вход на «Аврору» для школьников вообще должен быть бесплатным», - отмечают в КПКР.

«Наша партия неоднократно выступала с критикой новой выставочной концепции, представленной на «Авроре». Кроме фактически допущенных ошибок и невнятной экспозиции, недопустимо плохо отображена роль корабля как главного символа Октябрьской революции. Именно так во всем мире известен крейсер! Отдавая дань уважения героям Цусимы, бездарно проигранной гнилым царизмом, мы считаем, что основным героем экспозиции должен стать революционный матрос, давший исторический залп по буржуазии.

Однако руководство Центрального военно-морского музея, филиалом которого является «Аврора», в преддверии празднования Великого Октября намеренно замалчивает эту тему. На создание экспозиции были выделены огромные средства, и непонятно, почему результат столь жалок» - заявил руководитель петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

По мнению коммунистов, за военно-морским музеем можно оставить функции технического оператора, который не сможет принимать решения, касающиеся концепции экспозиции. Легендарный крейсер «Аврора» вернулся в Петербург на прежнюю стоянку в середине июля 2016 года. На реставрации в Кронштадте корабль находился с 2014 года.

Петербургское УФАС провело внеплановую проверку исполнения Кронштадским морским заводом (КМЗ) госконтракта на ремонт крейсера «Авроры». По его итогам антимонопольный орган возбудил административные дела и наложил штрафы. Крейсер первого ранга «Аврора» участвовал в Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах.

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