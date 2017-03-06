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Дорожники Петербурга будут работать 8 марта в усиленном режиме

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© Фото: gov.spb.ru

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В комитете по благоустройству подчеркнули, что праздник должен стать "ударным рабочим днем".

Дорожники Петербурга будут работать 8 марта в усиленном режиме - для уборки улиц сформируют дополнительные бригады. Об этом сообщается на официальном сайте комитета по благоустройству.

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"Синоптики обещают в среду потепление – поставлена задача в усиленном режиме продолжить мойку улиц, как только температура воздуха пойдет на плюс. Если положительные температуры сохранятся и ночью, работы будут вестись круглосуточно, без перерыва", - говорится в сообщении комитета.

По словам главы комитета Владимира Рублевского, сейчас для дорожников Северной столицы наступает "очень ответственный период". "Нельзя упустить ни дня, ни часа. Внимательно следим за прогнозом и используем любую возможность для того, чтобы сделать город чище. Для нас праздник 8 марта должен стать ударным рабочим днем, раз так распорядилась погода", - подчеркнул Рублевский.

Сегодня, 6 марта, заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал, что 8 марта в Петербурге будет снежно. При этом ранее главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям и гостям города на Неве теплую весеннюю погоду на 8 марта.

В данный момент из-за морозов дорожные предприятия отказались от использования при уборке воды в чистом виде. Зато используют слабосолевой раствор – им смачивают дороги, чтобы не дать пыли подняться в воздух. Кроме того, соль и влага препятствуют образованию гололедной пленки на дорогах.

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